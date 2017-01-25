Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli Eskişehir, Ankara, Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 öğretmenin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
TAHİR ÖZÇELİK
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