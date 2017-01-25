25 Ocak 2017 Çarşamba

20 öğretmen adliyeye sevk

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 öğretmenin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 09:35
20 öğretmen adliyeye sevk

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli  Eskişehir, Ankara, Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 öğretmenin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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