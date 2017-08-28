28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

20 metrelik şarampole uçtu

Beylerderesi mevkiinde yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole uçan pikabın sürücüsü, ağır yaralandı. Sürücü, kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:51
20 metrelik şarampole uçtu

  Kaza akşam saatlerinde Beylerderesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sait Kılıç yönetimindeki 44 BA 997 plakalı pikap, tali yoldan ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole düştü. Çevredekilerin durumu sağlık görevlilerine bildirmesi ile bölgeye itfaiye kurtarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
  Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak; Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bazı görgü tanıkları ses üzerine bölgeye geldiklerini ve kazayı gördüklerini söylerken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya