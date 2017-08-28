Kaza akşam saatlerinde Beylerderesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sait Kılıç yönetimindeki 44 BA 997 plakalı pikap, tali yoldan ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole düştü. Çevredekilerin durumu sağlık görevlilerine bildirmesi ile bölgeye itfaiye kurtarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak; Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bazı görgü tanıkları ses üzerine bölgeye geldiklerini ve kazayı gördüklerini söylerken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



İHA