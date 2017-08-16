Edinilen bilgiye göre doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeleri Kayseri'de para karşılığı sattıkları tespit edilen T.Y. (22) ve A.P.(21)'nin şehir dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alındığı öğrenildi. Alınan bilgiler doğrultusunda operasyon başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda T.Y. ve A.P.'nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu. Zanlıların yapılan üst aramalarında 14 parça halinde toplam ağırlığı 60 gram gelen eroin ele geçirildi.

Yetkililer, zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA