16 Ağustos 2017 Çarşamba

2 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de gelen ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki zehir tacirini Malatya-Kayseri karayolundan geçen bir yolcu otobüsünün içinde yakalayarak, gözaltına aldı. Zanlıların üst aramasında 60 gram eroin ele geçirildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:37
2 zehir taciri yakalandı

  Edinilen bilgiye göre doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeleri Kayseri'de para karşılığı sattıkları tespit edilen T.Y. (22) ve A.P.(21)'nin şehir dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alındığı öğrenildi. Alınan bilgiler doğrultusunda operasyon başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda T.Y. ve A.P.'nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu. Zanlıların yapılan üst aramalarında 14 parça halinde toplam ağırlığı 60 gram gelen eroin ele geçirildi.

Yetkililer, zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA
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