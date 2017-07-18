Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında görevli ve ihraç edilen polislerin de bulunduğu 7 polis, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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