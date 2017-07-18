18 Temmuz 2017 Salı

2 şüpheli FETÖ’den tutuklandı

Elazığ ve Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında görevli polislerin de bulunduğu 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:48
2 şüpheli FETÖ’den tutuklandı

  Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında görevli ve ihraç edilen polislerin de bulunduğu 7 polis, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İHA
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