Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından 2. Ordu Komutanlığı Yüzbaşı Kemal Keskin’in ifadesi ortaya çıktı. Keskin, savcılığa verdiği ifadede, 1980 darbesi gibi her şeyin 2 saat içerisinde biteceğini tahmin ettiğini söyledi. Keskin alınan ifadesinde, “Ben yaşananlardan dolayı çok pişmanım, olayların bu dereceye geleceğini tahmin etmiyordum, 1980 darbesi gibi her şeyin 2 saat içerisinde biteceğini değerlendiriyordum. Kesinlikle kimseye ateş etmedim edecek olsaydım vali ve yanında bulunan 30 kişiye ateş ederdim” diye konuştuğu ortaya çıktı.

“‘GEREKİRSE VUR’ DEDİ”

Malatya 2. Ordu Karargahında hareket plan subayı olarak görev yaptığını anlatan Kurmay Yüzbaşı Kemal Keskin ifadesinde, “Saat 22.00 sıralarında Fatih Kılınç (ölü olarak ele geçirilen) isimli binbaşı bana ordunun ülke yönetimine el koyduğunu tebliğ etti ve bana görevimi de söyledi. Bu süreçte bana verilen görev 2. Ordu nizamiyelerinin giriş ve çıkış kontrolüydü. Bu nizamiyelerden hiçbir şekilde sivil ve askeri aracın giriş-çıkışına izin vermemekti. Gerekirse vur emri tarafıma verilmiştir. Akabinde ben de nizamiye kapılarına giderek oradaki nöbetçi ve görevli askerlere ordunun yönetime el koyduğunu bildirerek emirlerime göre hareket edilmesini söyledim, itirazı olan varsa da görev yerini terk edebileceğini söyledim. Şunu da belirtmek isterim, ordu komutanının karargaha giriş kapısı farklı olduğu için o nizamiyedeki Harun Başçavuş isimli kişiye de bana verilen görevi tebliğ ettim” dedi.

VALİYE SİLAH ÇEKME OLAYI…

TSK tarafından ihraç edilen yüzbaşı Kemal Keskin; Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın ve Jandarma Komutan Vekili Yarbay Şahin Kaplan’ın beraberinde bulunanlarla birlikte nizamiyeye gelerek karargaha girmek istediğini ifade ederek, “Bu arada 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin karargaha girmek üzere olduğunu bildirdiler, ben de içeri alınmasını kendilerine söyledim. Daha sonra da dışarıda hareketlilik başlamıştı. Bu hareketliliğin sebebi de Malatya Valisinin yanında yaklaşık 30 kişilik bir emniyet ve valilik heyeti ile birlikte bulunduğum nizamiyeye gelmesiydi. Daha sonra Vali nizamiyeden biraz uzakta bir yerde araçtan indi ve yürüyerek yanıma gelerek 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angu'nun kendisini aradığını, içeride olumsuz durumlar olduğunu, gözleri ile görmek istediğini söyledi. Ben de kendisine bunun mümkün olmayacağını, içeriye alamayacağını, nizamiye bölgesini terk etmelerini söyledim. Aynı şekilde tekrar seslendim, anlaşıldı tamam diyerek ayrıldılar” şeklinde ifade verdi.

“ATEŞ ETTİM”

Keskin savcılık ifadesinde, “Valinin uzaklaşmanın ardından jandarmaya ait zırhlı kobra aracı nizamiyenin önüne geldi, nizamiyeye kapıdan zorla girme teşebbüsünde bulundu. İkaz ettim, bölgeyi terk etmesi yönünde bağırdım. Terk etmeyerek tekrar teşebbüs etmesi üzerine MP5 makineli tabanca ile sağ ön ve arka tekerini nişan almak sureti ile patlattım. Jandarmanın ateşi ile birlikte ben ve askerlerim mevzi aldık. Bir süre daha bekledik, 30-40 dakika kadar herhangi bir hareketlilik olmadı ancak onlar bize teslim olun dediler. Biz herhangi bir karşılık vermedik ancak herhangi bir sivile jandarmaya ya da polise ateş etmedik. Jandarmaya ait 2. Zırhlı bir araç nizamiye önüne geldi ve nizamiye içerisine girmeye çalıştı. Ben askerlere emir verdim ve birlikte zırhlı aracın tekerlerine ateş ederek patlattık ve hareketsiz kalmasını sağladık ancak ben daha tedbirli olmak amacıyla garajlar bölgesinden 2 adet servis aracını getirerek nizamiye bölgesini tamamen kapatmıştım. Bundan sonra gün ışıyıncaya kadar herhangi bir hareketlilik olmadı. Nizamiye önündeki 2 zırhlı araçta da kule nişancıları hariç araçları terk ederek mahalden ayrıldılar. Gün ışıdıktan sonra saat 09.00-10.00 gibi 3. zırhlı araç aynı nizamiyeye geldi. Aynı esaslarla tekerlere nişan alınması emrini askerlere verdim, tekerlerini patlattık ve geri çekildi” sözlerine yer verdi.

“PİŞMANIM”

Savcılık ifadesinin devamında ise Keskin şu bilgileri verdi:

“Ben nizamiyede bulunduğum ve yaralanmadan önceki tam olarak hatırlayamadığım bir saatte, Zeki Karataş ve Mustafa Serdar Sevgili isimli tuğgeneraller nizamiyeden çıktılar. ncak karargaha bizim nizamiyeden girmediler, nereye gittiklerini bilmiyorum. Bu süreçte Tümgeneral Avni Angun'un benim bulunduğum nizamiye kapısından giriş ve çıkışı olmamıştır. Bu süreçte bana tüm emir ve talimatları Binbaşı Fatih Kılıç vermiştir. Tekrar belirtiyorum verilen emri yerine getirdim farklı bir şey yapmadım, pişmanım.”

“ADIM NİYE YAZILMIŞ?”

Adının 2. Ordu Komutanı Adem Huduti tarafından darbeye destek verenler listesine yazılmasına ilişkin cevap veren Kemal Keskin, “Bu listedeki yazı karakteri Adem Huduti paşanın yazısına benzemektedir, beni niye yazdığını bilmiyorum. 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un bizimle birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Bize aksi bir bilgi gelmiş değildi. Ben yaşananlardan dolayı çok pişmanım, olayların bu dereceye geleceğini tahmin etmiyordum, 1980 darbesi gibi her şeyin 2 saat içerisinde biteceğini değerlendiriyordum. Kesinlikle kimseye ateş etmedim edecek olsaydım Vali ve yanında bulunan 30 kişiye ateş ederdim” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK