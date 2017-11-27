27 Kasım 2017 Pazartesi

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Adıyaman- Malatya karayolu 35. kilometrede, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:41
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

  Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Malatya karayolu 35. kilometrede Yücel Gökalp idaresindeki 44 KC 508 plakalı otomobille Arif Karabiber idaresindeki 02 KU 038 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Yücel Gökalp, Arif Karabiber ile otomobillerde bulunan Adem Karabiber, Dilek Karabiber, Sinem Karabiber, Hanife Karabiber, Ömer Duna Gökalp, Dilek Gökalp, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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