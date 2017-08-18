18 Ağustos 2017 Cuma

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2 muvazzaf asker Gözaltına alındı

Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:27
2 muvazzaf asker Gözaltına alındı

   Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanlığında görevli 2 astsubay, 7. Ana Jet Üssü’nde görevli 1 subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 7. Ana Jet Üssü’nde görevli subay O.D. ile 2. Ordu’da görevli astsubay A.T. adreslerinde gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı bulunan bir astsubayın ise dış görevde olduğu öğrenildi. 2 muvazzaf asker sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahFetö

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