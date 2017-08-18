Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanlığında görevli 2 astsubay, 7. Ana Jet Üssü’nde görevli 1 subay hakkında gözaltı kararı verildi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 7. Ana Jet Üssü’nde görevli subay O.D. ile 2. Ordu’da görevli astsubay A.T. adreslerinde gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı bulunan bir astsubayın ise dış görevde olduğu öğrenildi. 2 muvazzaf asker sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK