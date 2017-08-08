Sarıcıoğlu Mahallesi'ndeki Büyük Şire Pazarı'nda iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Şahısların yakınlarının da kavgaya müdahil olması ile ortalık bir anda karıştı. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada Habip ile Mikail Y. kardeşler açılan ateş ile yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken 2 yaralı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 11 kişi kelepçelenerek gözaltına alınırken bölgeyi güvenlik çemberine alan polis delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA