08 Ağustos 2017 Salı

2 kişi silahla vurularak yaralandı

Malatya'da kayısı pazarında iki esnaf arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 2 kişinin yaralandığı olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 11:55
2 kişi silahla vurularak yaralandı
  Sarıcıoğlu Mahallesi'ndeki Büyük Şire Pazarı'nda iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Şahısların yakınlarının da kavgaya müdahil olması ile ortalık bir anda karıştı. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada Habip ile Mikail Y. kardeşler açılan ateş ile yaralandı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken 2 yaralı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştıkları belirlenen 11 kişi kelepçelenerek gözaltına alınırken bölgeyi güvenlik çemberine alan polis delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İHA
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