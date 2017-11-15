15 Kasım 2017 Çarşamba

2 kişi hayatını kaybetti

Malatya’da bir kamyonun kavşaktan dönen otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:53
2 kişi hayatını kaybetti

  Malatya-Kayseri karayolu Görgü Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada Erol Buğdaycı yönetimindeki 44 FL 418 plakalı otomobil, kavşaktan sola döndükten sonra Ramazan Y. yönetimindeki 44 NU 113 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaklaşık 30-40 metre kamyonun altında sürüklenerek durabilen otomobilde bulunan Zekire Ayaz (51) olay yerince feci şekilde can verirken otomobil sürücüsü Erol Buğdaycı ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatlarını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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