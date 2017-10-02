02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

2 kişi ağır yaralandı

Sivas Kangal-Malatya yolunun 9'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:50
2 kişi ağır yaralandı

  Kaza Kangal-Malatya yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Malatya istikametine gitmekte olan 29 AG 393 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 58 NR 361 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan A.Ö., A.İ., E.İ., F.Ç., A.İ., Ş.İ., E.İ., Z.İ., F. Ç. ve İ.Ş. yaralandı. 

Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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