Kaza, Tevfik Temelli Caddesi girişi Dede Korkut Parkı mevkinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametinden Dede Korkut Parkı istikametine seyir halinde olan Mehmet Serdar A. yönetimindeki 34 EB 3455 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı istikamette gelen Ferit G. idaresindeki 06 BF 4800 plakalı otomobile daha sonra da Metin B. yönetimindeki 44 ED 870 plakalı araca çarptı.

Çarpma sonucu 44 ED 870 plakalı otomobil içerisinde bulunan 16 yaşındaki Perihan B. yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı, yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA