09 Ocak 2018 Salı

19 muvazzaf asker, 4 askeri mahrem imam…

Tokat merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 16 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19’u muvazzaf asker 4’ü askeri mahrem imam olmak üzere 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

09 Ocak 2018 Salı 10:04
19 muvazzaf asker, 4 askeri mahrem imam…

  Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Tokat merkezli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak Tokat İl Jandarma tarafından yürütülmekte olan faaliyet kapsamında, Amasya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Sakarya, Sinop ve Van olmak üzere 16 ilde 19'u asker ve 4'ü askeri mahrem imam olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 08 Ocak 2018 tarihinde gözaltı işlemi başlatılmıştır” denildi.

İHA
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