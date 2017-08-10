10 Ağustos 2017 Perşembe

18 şüpheli gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:30
18 şüpheli gözaltına alındı

  Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada terör örgütünün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullanan 18 şüpheli belirlendi.

Belirlenen şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İHA
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