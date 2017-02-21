21 Şubat 2017 Salı

18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

21 Şubat 2017 Salı 10:18
18 şüpheli adliyeye sevk edildi

  Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY’nin sağlıkçılarla ilgili yapılanmasına ilişkin çalışma yaptı.

“BYLOCK” KULLANICILARI
  Yapılan çalışmada polis, örgüte yardım yapan ve gizli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen aralarında doktor, eczacı, biyolog, kimyager gibi sağlık sektöründe çalışanların olduğu 22 şüpheliyi tespit etti. Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur’da yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHA
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