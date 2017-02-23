Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Ankara, Uşak, Manisa, Trabzon, Sivas, Amasya ve Malatya illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

KATILIM HESAPLARI BULUNUYORMUŞ

Kapatılan Feza Okulları ve Sakarya Dershanesi’nde öğretmen ve yönetici oldukları iddia edilen 18 kişinin; örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve FETÖ örgütüyle bağlantılı derneklere üye oldukları ileri sürüldü.apple-converted-space"> KOM Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alından 8'i kadın 18 öğretmen, Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

İHA