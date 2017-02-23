23 Şubat 2017 Perşembe

18 öğretmen adliyeye sevk edildi

Aralarında Malatya’nın da bulunduğu Samsun merkezli olarak 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 öğretmen adliyeye sevk edildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 12:45
18 öğretmen adliyeye sevk edildi

  Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Ankara, Uşak, Manisa, Trabzon, Sivas, Amasya ve Malatya illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

KATILIM HESAPLARI BULUNUYORMUŞ
  Kapatılan Feza Okulları ve Sakarya Dershanesi’nde öğretmen ve yönetici oldukları iddia edilen 18 kişinin; örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve FETÖ örgütüyle bağlantılı derneklere üye oldukları ileri sürüldü.apple-converted-space">  KOM Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alından 8'i kadın 18 öğretmen, Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya