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17 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Malatya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

25 Temmuz 2017 Salı 15:02
17 şüpheliden 6'sı tutuklandı
  Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Fetullahçı terör örgütü operasyonunda Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 8 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalırken, 9 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 6'sı hakkında tutuklama kararı verirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İHA
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