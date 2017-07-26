Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Fetullahçı terör örgütü operasyonunda Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 8 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalırken, 9 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 6'sı hakkında tutuklama kararı verirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA