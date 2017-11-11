Jandarma tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde toplam 19 bin 395 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 43 şahıs yakalanmıştır.

101 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik timleri tarafından 31 Ekim –7 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 38 okul servis aracı, 8 işçi servis aracı olmak üzere toplam 6 bin 855 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 306 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 101 araç trafikten men edilmiştir.

5 ŞAHSIN İŞ YERİ ARANDI

İstihbarı ve operasyonel faaliyetler neticesinde yasa dışı bahis oynatıldığı değerlendirilen 5 şahsa ait iş yeri aramasında 5 adet bilgisayar kasası, 2 adet laptop bilgisayar, 1 adet yazıcı, 156 adet boş senet, 4 adet ajanda, 1 adet oyun fişi, muhtelif defter ve not kağıdı ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir.”

HABER MERKEZİ