28 Kasım 2017 Salı

16 yıl hapis cezası verildi

Kayseri-Malatya karayolunda polis kovalamacısı sonrası yol kenarına attığı çanta içerisinde 5 kilo 170 gram eroin ile yakalanan ve ‘nakil amacıyla uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 16 yıl 10 ay 15 gün hapis, 22 bin 500 TL adli para cezası verildi.

28 Kasım 2017 Salı 11:51
16 yıl hapis cezası verildi

  Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.A. Ağrı Patnos Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır bulundu. Diğer sanık S.Y. ise duruşmaya katılmadı.

2016’DA YAŞANDI
  29 Ocak 2016’da Kayseri-Malatya karayolunda 65 DP 435 plakalı kiralık aracı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile araç arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra yakalanan E.A.’nın, yol kenarına bir çanta attığını tespit eden polis ekibi, çanta içerisinde 5 kilo 170 gram eroin ele geçirdi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette suçlamaları reddeden E.A. mahkeme süreci boyunca firari sanık S.Y.’den uyuşturucu aldığını belirterek, “Uyuşturucu taşıyıcısıyım, ben sevkiyat yapar, paramı alırım. Bana uyuşturucuları S.Y. verirdi” dediği öğrenildi.

“PİŞMANIM!”
  Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık E.A. “Diyeceğim bir şey yok, pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.A.’ya ‘nakil amacıyla uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis, 22 bin 500 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, firari sanık S.Y.’nin ise dosyasını tefrik etti.

İHA
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