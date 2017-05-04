Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında DHMİ, karayolları, demiryolları ve polislerin bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. KYK kapsamında meslekten ihraç edilenlere yönelik yapılan soruşturmada 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. TEM ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TERÖR PAYLAŞIMI YAPANA GÖZALTI

Öte yandan sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Terör örgütünün paylaşımını yapan şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Arama sonrası evde bulunan bilgisayar ve dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



TAHİR ÖZÇELİK