Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında DHMİ, karayolları, demiryolları ve polislerin bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. KYK kapsamında meslekten ihraç edilenlere yönelik yapılan soruşturmada 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. TEM ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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