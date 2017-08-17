17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

13 Suriyeli kazada yaralandı

İstanbul'dan Malatya'ya tatil için gelen 13 kişilik Suriye uyruklu aile, Kuluncak ilçesine türbe ziyaretine giderken, Yazıhan ilçe girişi Tohma Köprüsü mevkiinde kaza yaptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:44
13 Suriyeli kazada yaralandı

  Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Malatya'ya tatil için gelen 13 kişilik Suriye uyruklu aile, Kuluncak ilçesine türbe ziyaretine giderken, Yazıhan ilçe girişi Tohma Köprüsü mevkiinde kaza yaptı. Hüseyin Mahli yönetimindeki 34 ML 422 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
  Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken; araç şoförü Hüseyin Mahli ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Khadlıa Mahli, Leyla Feys, Rokaya Mahli, İsa Mahli, Fatime Vys, Cumali Mahli, Hüseyin Mahli, Zeinep Mahli, Hasan Mahli, Yıldız Mahli, Hüseyin Mahli, Zeynep Feys ve Yıldız Mahli yaralandı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya