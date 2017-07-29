29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Elazığ merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:32
13 şüpheli adliyeye sevk edildi

  Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullananların da olduğu 13 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Şanlıurfa ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu çalışanlarının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
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