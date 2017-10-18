Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında ByLock, askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler, emniyet mensubu olan 25 kişiye yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman merkezli Osmaniye, Bingöl, Adana, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara’da operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon kapsamında 25 kişiden 13’ü, yakalandı. Yakalanan 13 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA