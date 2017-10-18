18 Ekim 2017 Çarşamba

13 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkezli, aralarında Malatya’nın da aralarında bulunduğu 11 ilde ByLock, askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler, emniyet mensubu olan kişilere yönelik yapılan FETÖ operasyonunda 25 şahıstan 13’ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

17 Ekim 2017 Salı 12:13
13 şahıs yakalandı

  Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında ByLock, askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler, emniyet mensubu olan 25 kişiye yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman merkezli Osmaniye, Bingöl, Adana, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara’da operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon kapsamında 25 kişiden 13’ü, yakalandı. Yakalanan 13 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
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