Çevreyolu sanayi kavşağında araç ile minibüsün karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu sanayi kavşağı mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 EM 400 plaklı araç ile 44 DT 799 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK