04 Mayıs 2017 Perşembe

13 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

04 Mayıs 2017 Perşembe 10:50
13 kişi yaralandı

 Çevreyolu sanayi kavşağında araç ile minibüsün karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu sanayi kavşağı mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 EM 400 plaklı araç ile 44 DT 799 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya