15 Şubat 2017 Çarşamba

13 kilo 410 gram esrar yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta arama yaptı. Ekipler, 13 kilo 410 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan 1 şahıs ise yakalanarak, gözaltına alındı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:18
13 kilo 410 gram esrar yakalandı

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden arama ilgili yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz Narkotim görevlilerince ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 11 Şubat’ta bir şahsın ilimiz merkezine yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi getirebileceği şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir araçta yapılan arama sonucu 13 paket halinde toplam daralı 13 kilo 410 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapma suçundan 12 Şubat’ta hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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