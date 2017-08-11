Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından Konya merkez olmak üzere Malatya Gaziantep, Şanlıurfa ve Bingöl'de çok sayıda polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ARES, DİDİK DİDİK ARADI
Yapılan baskınlarda zahir tacirlerinin evleri "Ares" adı verilen narkotik köpeği tarafından didik didik arandı. Yapılan aramalar sonucunda ev eşyaları arasında gizlenmiş 125 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir evin bahçesinde de ekili halde Hint keneviri bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu maddelerini ev eşyaları arasında saklayarak farklı illere gönderdikleri belirlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 5'i kadın 25 kişi gözaltına alındı. 30 kişi hakkında yakalama kararının çıkarıldığı operasyon kapsamında firari olan 5 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
125 kilogram esrar ele geçirildi
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