25 Şubat 2017 Cumartesi

12 eski öğretmene gözaltı

Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. 12 eski öğretmen gözaltına alınırken, serbest meslek sahibi 2 kişi ise gözaltına alınarak Samsun’a gönderildi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 10:25
12 eski öğretmene gözaltı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya merkezli 3 ilde 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleri ile Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlik görevlerinden daha önce ihraç edilen eski öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ GELDİ, 2 KİŞİ GÖNDERİLDİ
  Ayrıca daha önce görevlerinden ihraç edilen 2 eski öğretmenin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İstanbul ve Zonguldak’ta gözaltına alınarak, Malatya’ya getirildiği belirtildi. Öte yandan, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya’da serbest meslek sahibi 2 kişinin gözaltına alınarak, Samsun’a gönderildiği kaydedildi.

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