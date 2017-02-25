Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya merkezli 3 ilde 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleri ile Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlik görevlerinden daha önce ihraç edilen eski öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ GELDİ, 2 KİŞİ GÖNDERİLDİ

Ayrıca daha önce görevlerinden ihraç edilen 2 eski öğretmenin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İstanbul ve Zonguldak’ta gözaltına alınarak, Malatya’ya getirildiği belirtildi. Öte yandan, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya’da serbest meslek sahibi 2 kişinin gözaltına alınarak, Samsun’a gönderildiği kaydedildi.

HABER MERKEZİ