Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, il devlet hastanesi yemek alım ihaleleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen cinayet olayı ve kentte değişik tarihlerde meydana gelen silahla yaralama olayları ile ilgili olarak yapılan projeli çalışma kapsamında açıklamalarda bulunuldu.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

Açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak (TCK 220), silahla kasten öldürme (TCK 81), silahla yaralama, ihaleye fesat karıştırma ve edenimin ifasına fesat karıştırma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; 07 Kasım 2017 tarihinde Malatya ilinde 11 Ankara ilinde 1 adres olmak üzere toplam 12 adreste yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

RUHSATSIZ TABANCA, FİŞEK, AV TÜFEĞİ…

Ayrıca açıklamada dosya kapsamında bulunan 2 şüphelinin aynı suçtan daha önce yakalanarak sevk edilmiş oldukları adli makamlarca tutuklandıkları da belirtildi.

Projeli çalışma sürecinde ve operasyon günü şüphelilerden; 3 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 115 adet MKE yapımı 9 milimetre çapında fişek, 4 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği kartuşu,1 adet plastik jop, çok sayıda fiziki doküman ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekleri de bildirildi.

HABER MERKEZİ