18 Ekim 2017 Çarşamba

11 kişi gözaltına alındı

Müftülere nikah yetkisini TBMM önünde protesto etmek isteyen bir grup kadına polis müdahale etti. Müdahale sonrasında 11 kişi gözaltına alındı.

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:47
11 kişi gözaltına alındı

  TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan ve kendilerini Kadın Platformu olarak nitelendiren bir grup kadın, müftülerin nikah yetkisini protesto etmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, gerginliğe neden oldu. Çevik Kuvvet ekipleri direnen göstericilere müdahale ederken, 11 eylemci gözaltına alandı.

Olayı duyan bazı CHP'li milletvekilleri, Meclis Dikmen Kapısı'na geldi. Polis müdürüne sert çıkan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sizinle ilgili suç duyurusunda bulunacağız, senin vatandaşa böyle davranma hakkın yok. Her seferinde sizi görüyoruz. Bunun hesabını sizden soracağız" ifadelerini kullandı.CHP’li vekiller ve kalabalık daha sonra olay yerinden ayrıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahGözaltı

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