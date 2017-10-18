TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan ve kendilerini Kadın Platformu olarak nitelendiren bir grup kadın, müftülerin nikah yetkisini protesto etmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, gerginliğe neden oldu. Çevik Kuvvet ekipleri direnen göstericilere müdahale ederken, 11 eylemci gözaltına alandı.

Olayı duyan bazı CHP'li milletvekilleri, Meclis Dikmen Kapısı'na geldi. Polis müdürüne sert çıkan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sizinle ilgili suç duyurusunda bulunacağız, senin vatandaşa böyle davranma hakkın yok. Her seferinde sizi görüyoruz. Bunun hesabını sizden soracağız" ifadelerini kullandı.CHP’li vekiller ve kalabalık daha sonra olay yerinden ayrıldı.

İHA