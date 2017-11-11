11 Kasım 2017 Cumartesi

11 ilde eş zamanlı operasyon

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Adıyaman merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 11 ilde, aralarında ByLock kullandığı iddia edilen 11 kişiden 5’i polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:30
11 ilde eş zamanlı operasyon

  Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında aralarında Bylock kullandığı iddia edilen 11 kişiye Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli Mersin, Ankara, Bilecik, Kayseri, Hatay, Sakarya İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve İstanbul'da operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 11 şahıstan 5'i yakalanarak gözaltına alınırken 6 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah11 Ilde Eş Zamanlı Operasyon

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017