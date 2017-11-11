Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında aralarında Bylock kullandığı iddia edilen 11 kişiye Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli Mersin, Ankara, Bilecik, Kayseri, Hatay, Sakarya İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve İstanbul'da operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 11 şahıstan 5'i yakalanarak gözaltına alınırken 6 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA