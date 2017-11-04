04 Kasım 2017 Cumartesi

11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Adıyaman merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 11 ilde düzenlenen ve 19 kişinin gözaltına alındığı FETÖ/PDY üyesi 3 kişi tutuklanırken, 16 kişi ‘itirafçı’ olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:17
11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

  Adıyaman merkezli 11 ilde örgütün gizli yazışma programı ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan örgütün askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler ve emniyet mensuplarının aralarında olduğu 19 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

19 ZANLI ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
  Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman, Osmaniye, Bingöl, Adana, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 zanlı adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların itirafçı oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahEş Zamanlı Operasyon

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