Adıyaman merkezli 11 ilde örgütün gizli yazışma programı ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan örgütün askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler ve emniyet mensuplarının aralarında olduğu 19 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
19 ZANLI ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman, Osmaniye, Bingöl, Adana, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 zanlı adli makamlara sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların itirafçı oldukları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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