25 Kasım 2017 Cumartesi

10 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda örgü üyesi oldukları gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 10:52
10 şüpheli gözaltına alındı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli Ankara ve Eskişerhir’de operasyon yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek şüphelileri gözaltına aldı.

Aralarında öğrenci, esnaf, işçi ve öğretmenlerin olduğu 10 şüpheli gözaltına alınırken, sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
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