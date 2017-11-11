Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, kapatılan Selahattin Eyyubi Üniversitesi’nin akademik personel ve çalışanlarına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

9 ŞAHSA YÖNELİK YAKALAMA ÇALIŞMALARININ DEVAM EDİLİYOR

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve Malatya’da düzenlenen operasyonda aralarında öğretim görevlisi, okutman ve büro memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, F.D., E.U., A.T., A.T., E.S., E.Ş., M.K., H.S., E.D. ve U.D. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aralarında öğretim görevlisi, büro memuru, kütüphaneci ve araştırma görevlisi kadrolarından kişilerin de bulunduğu 9 şahsa yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA