11 Kasım 2017 Cumartesi

10 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Selahattin Eyyubi Üniversitesi’nin eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

09 Kasım 2017 Perşembe 11:42
10 şüpheli gözaltına alındı

  Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, kapatılan Selahattin Eyyubi Üniversitesi’nin akademik personel ve çalışanlarına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

9 ŞAHSA YÖNELİK YAKALAMA ÇALIŞMALARININ DEVAM EDİLİYOR
  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve Malatya’da düzenlenen operasyonda aralarında öğretim görevlisi, okutman ve büro memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, F.D., E.U., A.T., A.T., E.S., E.Ş., M.K., H.S., E.D. ve U.D. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aralarında öğretim görevlisi, büro memuru, kütüphaneci ve araştırma görevlisi kadrolarından kişilerin de bulunduğu 9 şahsa yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA
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