Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada terör örgütünün gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullanan 20 şüpheli belirlendi.

9 KİŞİ SERBEST KALDI

Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2’si savcılıktan 7’si mahkeme tarafından adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.

Bir şahsın da tekrar mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA