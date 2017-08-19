19 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

10 kişi FETÖ’den tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında Malatya’nın da bulunduğu Elazığ merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:06
10 kişi FETÖ’den tutuklandı

  Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada terör örgütünün gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullanan 20 şüpheli belirlendi.

9 KİŞİ SERBEST KALDI
  Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2’si savcılıktan 7’si mahkeme tarafından adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.

Bir şahsın da tekrar mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA
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