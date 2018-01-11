Örgütün finans kaynakları arasındaki kapatılan Asya Katılım Bankası A.Ş’nin yönetim organlarını belirleyen A Grubu hissedarlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 24’ü tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Asya Katılım Bankası’nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarları 68 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

OPERASYON YAPILAN İLLERDEN BİRİ DE MALATYA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Eskişehir, Malatya, Balıkesir, Zonguldak, Van, Samsun, Kayseri ve Kütahya’da eş zamanlı başlattığı operasyonlarda 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheliden 7’si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 42 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. 39 şüpheli ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ifadesi alınan 24 şüphelinin “FETÖ/PDY’ye Üye Olma” suçundan tutuklanmasına hükmetti. 15 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



İHA