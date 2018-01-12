12 Ocak 2018 Cuma

10 gündür eşinden haber alamıyor

Malatya'da eşiyle 10 gün önce çarşı merkezine inen 5 çocuk babası adam, bir daha haber alamadığı eşinin bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

12 Ocak 2018 Cuma 10:59
10 gündür eşinden haber alamıyor

  Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesi Halaçören Mezrasında yaşayan Vahap Yıldırım, eşi Nezaket Yıldırım ile birlikte 10 gün önce Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne geldi. Burada eşini muayene olması için bırakan Yıldırım, bazı işleri nedeniyle çarşı merkezine indi. Çarşı merkezinde eşini bekleyen Vahap Yıldırım, eşinden haber alamayınca karakola başvurdu. Tüm aramalarına rağmen 10 gündür eşinden haber alamadığını ifade eden Yıldırım, “Kendisinden 10 gündür haber alamıyoruz. Allah rızası için gören duyan olursa haber versinler. 5 çocuğumuz var perişan haldeler. Çocuklar annelerini çok özlediler” dedi.

Eşine seslenen Vahap Yıldırım, “Seni çok özledik, neredeysen haber ver gelip seni alalım. Seni çok seviyorum, çok zor durumdayız” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahEşi Kayıp

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