16 Kasım 2017 Perşembe

1 şüpheli askerde…

Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile şüphelilerden 9’u yakalanırken evinde bulunamayan 1 şüphelinin ise askerde olduğu tespit edildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:43
1 şüpheli askerde…

  Malatya’da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce kamu görevinden ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile şüphelilerden 9’u yakalanırken evinde bulunamayan 1 şüphelinin ise askerde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ’ye ait örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtilirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
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