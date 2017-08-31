31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

1 kilo eroin ele geçirildi

Malatya-Kayseri karayolunda polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 1 kilo eroin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:02
1 kilo eroin ele geçirildi

  Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolunda yapılan uygulamada, 44 BC 480 plakalı bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın içinde bulunan 33 yaşındaki T.E. ve 52 yaşındaki K.T.'nin tedirgin davranışları polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şüphelenen polis ekipleri, araçta narkotik köpeğinin yardımı ile arama yaptı. Yapılan aramalarda sürücü koltuğunun alt tarafına gizlenmiş, doğu illerinden batı illerine götürülen 1 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan T.E. ve K.T. gözaltına alınırken, şüphelilerin haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA
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