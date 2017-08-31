Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolunda yapılan uygulamada, 44 BC 480 plakalı bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın içinde bulunan 33 yaşındaki T.E. ve 52 yaşındaki K.T.'nin tedirgin davranışları polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şüphelenen polis ekipleri, araçta narkotik köpeğinin yardımı ile arama yaptı. Yapılan aramalarda sürücü koltuğunun alt tarafına gizlenmiş, doğu illerinden batı illerine götürülen 1 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan T.E. ve K.T. gözaltına alınırken, şüphelilerin haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA